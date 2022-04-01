01 апреля 2022
31 марта 2022

Пермских чиновников вызывают в СК в рамках дела Лопаевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Елену Лопаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Сотрудников правительства и администрации губернатора Пермского края вызывают на очные ставки с бывшим вице-премьером Еленой Лопаевой, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политэлитах региона.

«Все, кто с ней работал и был так или иначе связан, сейчас ходят на очные ставки. Таких людей на Куйбышева, 14 осталось немало», — говорят собеседники.

Елена Лопаева была задержана в Москве 24 января. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следователей, бывшая чиновница вступила в сговор с директором благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой и похитила 50 миллионов рублей. Уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК РФ (Нижний Новгород). Нижегородский районный суд 26 января заключил Лопаеву под стражу. Она будет находиться в изоляторе до 23 июня. В марте бывшего вице-премьера этапировали для проведения следственных действий в Пермь.

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Сотрудников правительства и администрации губернатора Пермского края вызывают на очные ставки с бывшим вице-премьером Еленой Лопаевой, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политэлитах региона. «Все, кто с ней работал и был так или иначе связан, сейчас ходят на очные ставки. Таких людей на Куйбышева, 14 осталось немало», — говорят собеседники. Елена Лопаева была задержана в Москве 24 января. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следователей, бывшая чиновница вступила в сговор с директором благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой и похитила 50 миллионов рублей. Уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК РФ (Нижний Новгород). Нижегородский районный суд 26 января заключил Лопаеву под стражу. Она будет находиться в изоляторе до 23 июня. В марте бывшего вице-премьера этапировали для проведения следственных действий в Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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