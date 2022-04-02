Полпред Якушев поставил задачу бизнесу на время санкций

Уральский полпред Владимир Якушев 2 апреля посетил тюменский завод «Сиббурмаш» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Продукция, которая производится в РФ в рамках импортозамещения, должна быть востребована во всем мире. Об этом, как передает корреспондент URA.RU с места событий, 2 апреля заявил уральский полпред Владимир Якушев во время посещения тюменского завода «Сиббурмаш».

«Надо ставить перед собой самые высокие планки. Нужно бороться за то, чтобы наша продукция была конкурентноспособной и на мировых площадках», — заявил чиновник.

По словам Якушева, санкционное давление на Россию выросло с 2014 года кратно, но это открывает новые возможности для отечественной промышленности. «Важно спокойно разобраться, каких компонентов нам не хватает и оперативно развернуть это производство на территории РФ», — отметил он.

Полпред предостерег бизнес от простой переориентации логистических цепочек с западных на восточные. «Я всех ориентирую на то, что в конечном счете задача считается решенной, если когда все производится в РФ на нашем оборудовании, и из нашего сырья. Не надо расслабляться и думать, что мы заменим все на восточных партнеров. Это ошибочная история. Задача и вызовы очень серьезны, но я уверен, что мы справимся», — подчеркнул он.

США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое давление на Москву продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что цель таких мер — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам