Владелец свердловских супермаркетов дал прогноз ценам на продукты

По мнению Игоря Ковпака, цены начнут снижаться в середине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены на продукты в Екатеринбурге начнут снижаться с середины апреля. Таким мнением поделился с корреспондентом URA.RU основатель и владелец сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак.

«С середины апреля цены начнут снижаться. Я считаю, к этому придут и поставщики и производители», — рассказал Ковпак.

Он отметил, что одним из факторов спада стоимости является снижение спроса на продукты. Таким же мнением поделились с корреспондентом агентства в пресс-службе X5 Group (холдинг, владеющий сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). «Спрос на товары бакалейной группы, в том числе — гречневую крупу и сахар, несколько стабилизировался. Мы ведем плотную работу с поставщиками для устранения „узких мест“ в логистической цепочке, в том числе с учетом пересмотра закупочных цен», — сообщил менеджер по связям с общественностью X5 Group Артем Фальчев.

Ранее сообщалось, что рост цен в Свердловской области обусловлен затруднениями в логистике из-за паникеров, закупающихся впрок, а также ростом стоимости упаковочных материалов и бензина. В свою очередь, паникеры объяснили, что закупаются продуктами из-за санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине, обвала рубля и ухода западных компаний с российского рынка. За неделю с 18 по 25 марта Свердловскстат зафиксировал рост цен на мясную и молочную продукцию. Подорожали все виды мяса, рыба, творог и сыры, а также сахар, крупы и овощи.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .