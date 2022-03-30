Мясная и молочная продукция выросла в цене в Свердловской области

Стоимость выросла на все виды социально значимой мясной продукции, а также творог, сыр и маргарин Фото: Илья Московец © URA.RU

Говядина, свинина, баранина, консервы и колбасы из них, а также неразделанная рыба, творог и сыр выросли в цене за минувшую неделю с 18 по 25 марта в Свердловской области. Информация опубликована на официальном сайте Свердловскстата.

Говядина подорожала на 4,73% к 25 марта. Ее стоимость в магазинах региона в среднем составляет 472,1 рубля за килограмм. На 1,3% подорожали также баранина и свинина. Средняя цена килограмма мяса этих животных составляет 627,62 и 306,65 рубля, соответственно.

Подорожали также и тушки курицы на 2,45%. Теперь стоимость килограмма куры в среднем составит 179,21 рубля. Рост цены зафиксировали у колбас вареных (+2,8%, средняя цена — 492,39 руб/кг) и полукопченых (+2,3%, 607,13 руб/кг), мясных консервов для детского питания (+4,3%, 920,84 руб/кг) и мороженая рыба (+3%, средняя цена в магазинах 205,55 рубля за кг).

Помимо всего, подорожал маргарин на 6%. Его стоимость в среднем составляет 209,40 рубля за килограмм. Также подорожал творог (+2%, 396,52 руб/кг) и сычужные сыры (+2,12%, 731,15 руб/кг).

Ранее в регионе зафиксировали рост цен на молочные продукты и сосисочные изделия. Свердловский производитель молока рассказал URA.RU, что рост стоимости происходит из-за подорожания упаковки и тары, так как поставщики таких товаров привязывают стоимость к курсу валюты.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам