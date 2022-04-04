Мэрия Златоуста судится с экс-депутатом заксобрания

Компания не завершила строительство подъезда (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Златоуста подала иск в арбитражный суд Челябинской области на компанию ООО «Специализированный застройщик Би. Ай. Ди Групп», принадлежащей экс-депутату закосбрания региона Валихану Тургумбаеву. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что застройщик сорвал сроки сдачи объекта.

«По факту неисполнения ООО „Специализированный застройщик Би. Ай. Ди Групп“ условий муниципального контракта, инвестор (МБУ „Капитальное строительство“) подал исковое заявление в арбитражный суд области. Финансирование со стороны заказчика осуществлялось своевременно и в полном объеме. Урегулирование вопроса в рамках переговорного процесса не дало нужного результата», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В ноябре 2020 года компания Тургумбаева стала победителем аукциона на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: квартал Молодежный № 2. Согласно муниципальному контракту, еще в сентябре прошлого года здесь должны были отметить новоселье 142 семьи.

В мэрии сообщили, что на сегодняшний день три подъезда проблемного объекта приняты. В декабре прошлого года была разрешена для ввода в эксплуатацию 131 квартира, однако застройщик отказался передать их заказчику. Четвертый подъезд застройщик обязался сдать до 1 апреля 2022 года, но он по-прежнему не достроен.

В администрации Златоуста уверяют, что намерения подрядчика им не очевидны и будет ли объект завершен — под вопросом. Достройку жилого дома муниципальные чиновники будут решать в суде. Дозвониться до Валихана Тургумбаева корреспонденту URA.RU не удалось.

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