Текслер предложил дополнительную индексацию зарплат бюджетникам

Индексация потребует увеличения объема соответствующих дотаций регионам, заявил Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский губернатор Алексей Текслер предложил в качестве мер поддержки доходов россиян провести дополнительную индексацию зарплат бюджетников. Свою инициативу глава региона озвучил на заседание комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы», которой он руководит. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, губернатор провел заседание в режиме ВКС из Челябинска.

«Очень важно провести дополнительную индексацию зарплат бюджетников. На наш взгляд это потребует увеличения объема соответствующих дотаций регионам. Очень важно обратить внимание на то, что обозначал президент: приоритет социальных выплат, пособий, пенсий, повышение МРОТ и прожиточного минимума», — заявил Текслер.

В ходе заседания Текслер предложил запустить программу «осенне-зимнего» туристического кэшбэка раньше назначенных сроков. По его словам, это необходимо, чтобы россияне могли заранее планировать свои отпуска. Губернатор также предложил компенсировать с федерального уровня расходы регионов по новым выплатам на детей от 8 до 16 лет.

В заседании приняли участие представители администрации президента России и федеральных министерств. Замминистра финансов РФ Леонид Горин в ходе заседания вернулся к проблемам санкционных ограничений и пояснил, что сейчас сложно спрогнозировать влияние санкционных решений на доходы каждого субъекта РФ. Главная задача, по словам Горина, подойти ответственно, консервативно к накопленным резервам субъектов РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов сообщил о повышении зарплат россиянам. В условиях санкций будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.

Санкционные ограничения со стороны ЕС и США связаны с проведением спецоперации России на территории Украины. Санкции призваны ослабить российскую экономику, а вместе с тем навредить каждому россиянину. Президент РФ Владимир Путин назвал такие меры агрессивными, и пояснил, что, вводя ограничения, страны Запада вредят сами себе.

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