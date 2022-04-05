Пьяная пермячка попала в колонию за кражу сапог и сахара

За хищение имущества на 600 рублей пермячка получила реальный срок Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницу Красновишерска отправили в колонию за кражу сапог за 540 рублей и пяти килограмм сахара. Ее подельница получила условный срок. Их признали виновными в тайном хищении чужого имущества по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Красновишерского районного суда.

«Красновишерским районным судом Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении 2 женщин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 158 УК РФ. В ходе судебного следствия подсудимые свою вину признали, принесли извинения потерпевшей. Похищенное имущество возвращено потерпевшей», — отмечают в пресс-службе.

Женщины в состоянии алкогольного опьянения пришли в квартиру под предлогом снятия показания счетчиков. В квартире они нашли сапоги за 540 рублей и сахар за 345 рублей. Поскольку одна из женщин ранее уже была судима, ее отправили в колонию на срок два года и один месяц. Другая получила условный срок в два года.