05 апреля 2022

Пьяная пермячка попала в колонию за кражу сапог и сахара

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
За хищение имущества на 600 рублей пермячка получила реальный срок Фото:

Жительницу Красновишерска отправили в колонию за кражу сапог за 540 рублей и пяти килограмм сахара. Ее подельница получила условный срок. Их признали виновными в тайном хищении чужого имущества по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Красновишерского районного суда.

«Красновишерским районным судом Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении 2 женщин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 158 УК РФ. В ходе судебного следствия подсудимые свою вину признали, принесли извинения потерпевшей. Похищенное имущество возвращено потерпевшей», — отмечают в пресс-службе.

Женщины в состоянии алкогольного опьянения пришли в квартиру под предлогом снятия показания счетчиков. В квартире они нашли сапоги за 540 рублей и сахар за 345 рублей. Поскольку одна из женщин ранее уже была судима, ее отправили в колонию на срок два года и один месяц. Другая получила условный срок в два года.

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Жительницу Красновишерска отправили в колонию за кражу сапог за 540 рублей и пяти килограмм сахара. Ее подельница получила условный срок. Их признали виновными в тайном хищении чужого имущества по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Красновишерского районного суда. «Красновишерским районным судом Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении 2 женщин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.3 ст. 158 УК РФ. В ходе судебного следствия подсудимые свою вину признали, принесли извинения потерпевшей. Похищенное имущество возвращено потерпевшей», — отмечают в пресс-службе. Женщины в состоянии алкогольного опьянения пришли в квартиру под предлогом снятия показания счетчиков. В квартире они нашли сапоги за 540 рублей и сахар за 345 рублей. Поскольку одна из женщин ранее уже была судима, ее отправили в колонию на срок два года и один месяц. Другая получила условный срок в два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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