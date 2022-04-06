Махонину рассказали еще об одной жертве санкций

Пермские власти обещают скоро помочь организаторам школьного питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ближайшее время правительство Пермского края намерено выйти с предложениями по мерам поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах и детских садах. Об этом во время прямого эфира в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край» 7 апреля заявил министр экономического развития Эдуард Соснин. По его словам, губернатор Дмитрий Махонин знает об этой ситуации.

«Если говорить про питание в школах и детских садах, мы знаем [о проблеме]. Данный вопрос постоянно обсуждается с Дмитрием Николаевичем [Махониным]. И я думаю, что по этой тематике скоро будут приняты решения. Призываю предпринимателей подписываться на официальные каналы информации и быть постоянно в курсе», — заявил Соснин.

По его словам, урегулировать ситуацию должны меры поддержки общепита, которые экономический штаб одобрил 6 апреля. Предполагается, что компании, которые занимаются производством продуктов питания, получат пониженные ставки по упрощенной налоговой системе. «Поддерживая их, мы хотим, чтобы цены на общественные продукты питания не повышались так драматично, как повышаются сейчас», — пояснил Соснин.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели, которые занимаются организацией питания в школах и детсадах, заявили о кратном увеличении цен на продукты. В мэрии Перми хотят освободить их от платы за аренду пищеблоков. В пермском ОНФ предлагают для решения проблемы покупать продукты централизованно. Трудности у предпринимателей возникли из-за усиления санкционного давления на РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — «отмена России».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам