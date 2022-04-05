Махонин рассказал о новых жертвах санкций в крае

Власти окажут поддержку СМИ, производителям продуктов и напитков, сообщил Дмитрий Махонин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пермское правительство намерено расширить перечень пострадавших от санкций отраслей экономики, которые могут претендовать на поддержку властей. Решение было принято на краевом экономическом штабе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня провели экономический штаб. Обсудили с экспертами второй пакет мер поддержки бизнеса. Планируем расширить перечень пострадавших отраслей. Включим в него производителей пищевых продуктов, напитков, а также деятельность СМИ», — сообщил Дмитрий Махонин.

Эти отрасли смогут рассчитывать на пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. На эту льготу сегодня уже получают компании, занимающиеся производством компьютеров, складским хозяйством, непродовольственной торговлей, разработкой ПО, гостиничным бизнесом, туризмом, выставками и конференциями, санаторно-курортной деятельностью, организацией спортивных мероприятий, а также кинотеатры. Налоговые ставки для них снижены до 1-5%.

Пермские власти, отметил Дмитрий Махонин, также хотят упростить возможность получения вычета 100 кв. м. из площади объекта имущества для микропредприятий. Краевые власти анализируют и вопрос продления налоговых каникул для вновь зарегистрированных ИП по упрощенной патентной системе до 2024 года. На заседании краевого штаба он отмечал, что властям надо соблюсти баланс между наполнением бюджета и поддержкой бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти в рамках поддержки градостроительной деятельности намерены отказаться от проведения публичных слушаний. А на поддержку занятости будет направлено около 628 млн рублей. Трудности у предпринимателей возникли из-за усиления санкционного давления на РФ из-за спецоперации на Украине. Истинной целью санкций является «отмена России», заявил президент РФ Владимир Путин.

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