ОНФ предлагает правительству кормить детей в школах централизованно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермское отделение ОНФ предлагает краевому правительству централизованно покупать продукты для питания школьников, на подорожание которых жаловались пермские предприниматели. Соответствующая информация опубликована на сайте реготделения. Закупки стоит проводить по фиксированным ценам.

«Народный фронт предлагает создать в регионе единый электронный логистический центр. Он сможет проводить совместные торги на закупку продуктов питания, организовывать независимую государственную экспертизу качества товаров, анализ потребности необходимых продуктов для образовательных организаций. В договоре возможно предусмотреть фиксирование цен на определенный срок», — говорится в сообщении.

Это поможет повысить качество школьного питания. В пермском ОНФ отметили, что в ходе мониторинга эксперты сталкивались с поставками «фальсифицированных продуктов», разным качеством блюд при одинаковой цене обеда и рядом других проблем. «Зачастую факт предоставления некачественной пищи выявляется уже после того, как она попала на стол. А ведь в период мобилизационного этапа экономики важны решение социальных задач и защита здоровья детей, а не только получение прибыли», — считают в ОНФ.

Пермские соратники Путина отмечают, что продукты можно покупать в местных производителей. Например, в рамках проекта «Покупай пермское». Это позволит сэкономить на логистике и быть уверенным в качестве блюд. «Школьное питание — не просто завтрак и обед, это основа здоровья нации, биологическое топливо для роста и развития, ведь именно в школьном возрасте происходит взросление организма, закладываются правильные пищевые привычки», — отметила член регионального штаба ОНФ в Прикамье, депутат госдумы Ирина Ивенских.

Ранее URA.RU сообщало, что компании, которые занимаются организацией питания в школах и детских садах, пожаловались на кратный рост цен на продукты. Они вынуждены работать себе в убыток. В пермской мэрии обсуждают меры поддержки этому виду бизнеса. Рост цен произошел в том числе из-за разрыва логистических цепочек на фоне усилившегося санкционного давления на Россию из-за вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Пути заявил, что истинной целью санкций является отмена России.

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