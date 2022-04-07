Политолог Потуремский указал на уловки Киева на переговорах с РФ

Украинские переговорщики целенаправленно идут на нарушение договоренностей, считает Виктор Потуремский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Требования России на переговорах остаются неизменными, однако украинская сторона пытается нарушить уже достигнутые договоренности, что является недопустимым для Москвы. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев нарушил договоренности, которые были достигнуты 29 марта на переговорах в Стамбуле. По его словам, Украина предложила обсуждать вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, на встрече президентов. Лавров назвал эту идею неприемлемой, так как встреча глав государств возможно только после согласования письменного варианта соглашения.

«Позиция России достаточно жесткая. Украина отказалась от ключевых позиций связанных, прежде всего, с признанием Крыма и Севастополя. Эта позиция для России неприемлема, и на таких условиях переговоры продолжаться не могут. Здесь стоит обратить внимание, что поведение украинской стороны находится вне логики», — сказал Виктор Потуремский.

Политолог отметил, что украинские переговорщики целенаправленно идут на нарушение договоренностей. «Изначально Украина предлагает ряд пунктов, в том числе вопросы, связанные с рассмотрением статуса Донбасса, и статуса Крыма. После этого идет на принципиальные изменения и со стороны это выглядит так, как будто Украина намерена продолжать боевые действия и специально затягивает переговорную ситуацию», — уточнил он.

«Судьба переговоров сейчас находится в точке нисхождения по позициям. Но переговоры скорее всего продолжены. Будем смотреть, насколько Украина может быть верной своим ранее заявленным позициям. Лавров утверждает, и он безусловно прав, что это попытка специального срыва и затягивания переговорного процесса», — заключил собеседник агентства.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркивал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти России решили отвести войска из-под Киева, чтобы улучшить ситуацию для переговоров.

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