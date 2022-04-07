07 апреля 2022
06 апреля 2022

Пермский вуз раскрыл условия поступления после 9 класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, расписание, школа, школьники, вторая смена
Пермский Политех объявил условия поступления для выпускников 9 классов Фото:

Поступить в пермский Политех (ПНИПУ) можно уже после окончания девятого класса. Сдать тест для поступления в Политехническую школу можно будет в мае, для чего необходимо зарегистрироваться уже сейчас, рассказали в вузе.

«На первичное тестирование приглашаются выпускники 9-х классов. Мероприятие пройдет в дистанционном режиме в период с 10 мая по 30 июня. При тестировании ученикам будут предложены к решению 10 заданий, основанных на общеобразовательной программе по математике», — сообщается на сайте ПНИПУ. После прохождения теста абитуриентов пригласят на очные собеседования.

Записаться на тестирование можно на сайте Политеха. Ранее URA.RU рассказывало, что вуз с 2022 года открывает школу для 10-11 классов с двумя специализированными направлениями — физико-математическим и инженерным. Обучение будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому, обещают в ПНИПУ. Школа расположится на территории студенческого кампуса.

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Поступить в пермский Политех (ПНИПУ) можно уже после окончания девятого класса. Сдать тест для поступления в Политехническую школу можно будет в мае, для чего необходимо зарегистрироваться уже сейчас, рассказали в вузе. «На первичное тестирование приглашаются выпускники 9-х классов. Мероприятие пройдет в дистанционном режиме в период с 10 мая по 30 июня. При тестировании ученикам будут предложены к решению 10 заданий, основанных на общеобразовательной программе по математике», — сообщается на сайте ПНИПУ. После прохождения теста абитуриентов пригласят на очные собеседования. Записаться на тестирование можно на сайте Политеха. Ранее URA.RU рассказывало, что вуз с 2022 года открывает школу для 10-11 классов с двумя специализированными направлениями — физико-математическим и инженерным. Обучение будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому, обещают в ПНИПУ. Школа расположится на территории студенческого кампуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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