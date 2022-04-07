Пермский вуз раскрыл условия поступления после 9 класса

Пермский Политех объявил условия поступления для выпускников 9 классов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поступить в пермский Политех (ПНИПУ) можно уже после окончания девятого класса. Сдать тест для поступления в Политехническую школу можно будет в мае, для чего необходимо зарегистрироваться уже сейчас, рассказали в вузе.

«На первичное тестирование приглашаются выпускники 9-х классов. Мероприятие пройдет в дистанционном режиме в период с 10 мая по 30 июня. При тестировании ученикам будут предложены к решению 10 заданий, основанных на общеобразовательной программе по математике», — сообщается на сайте ПНИПУ. После прохождения теста абитуриентов пригласят на очные собеседования.

Записаться на тестирование можно на сайте Политеха. Ранее URA.RU рассказывало, что вуз с 2022 года открывает школу для 10-11 классов с двумя специализированными направлениями — физико-математическим и инженерным. Обучение будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому, обещают в ПНИПУ. Школа расположится на территории студенческого кампуса.