В Кремле назвали постыдным решение Латвии отменить День Победы

Решение латвийских властей изменить смысл Дня Победы 9 мая постыдное, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кремле назвали «постыдным» решение латвийского сейма, объявившего 9 мая днем жертв российской агрессии на Украине. Это решение не должно повлиять на мнение жителей Латвии, которые хранят память о победе в Великой Отечественной войне «в своем сердце», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Хочется верить, что латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, гордятся этой историей, будут хранить ее в своем сердце. Несмотря на абсолютно постыдное решение своих властей», — заявил Песков.

Сейм Латвии объявил 9 мая днем жертв российской агрессии на Украине. В этот день будут запрещены массовые развлекательные и праздничные мероприятия и салюты.