В Кремле назвали постыдным решение Латвии отменить День Победы

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Путин. Архив, песков дмитрий, портрет
Решение латвийских властей изменить смысл Дня Победы 9 мая постыдное, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В Кремле назвали «постыдным» решение латвийского сейма, объявившего 9 мая днем жертв российской агрессии на Украине. Это решение не должно повлиять на мнение жителей Латвии, которые хранят память о победе в Великой Отечественной войне «в своем сердце», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Хочется верить, что латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, гордятся этой историей, будут хранить ее в своем сердце. Несмотря на абсолютно постыдное решение своих властей», — заявил Песков.

Сейм Латвии объявил 9 мая днем жертв российской агрессии на Украине. В этот день будут запрещены массовые развлекательные и праздничные мероприятия и салюты.

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В Кремле назвали «постыдным» решение латвийского сейма, объявившего 9 мая днем жертв российской агрессии на Украине. Это решение не должно повлиять на мнение жителей Латвии, которые хранят память о победе в Великой Отечественной войне «в своем сердце», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Хочется верить, что латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, гордятся этой историей, будут хранить ее в своем сердце. Несмотря на абсолютно постыдное решение своих властей», — заявил Песков. Сейм Латвии объявил 9 мая днем жертв российской агрессии на Украине. В этот день будут запрещены массовые развлекательные и праздничные мероприятия и салюты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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