В Евросоюзе назвали, когда примерно смогут принять Украину

09 апреля 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Евросоюз рассмотрит заявку Украины на вступление к лету 2022 года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявка Украины на членство в Европейском союзе может быть рассмотрена уже летом 2022 года. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Принятие заявки о членстве страны в Евросоюзе обычно занимает годы, однако в случае Украины это займет несколько недель», — приводит слова Урсулу фон дер Ляйен агентство Reuters. Отмечается, что во время визита на Украину председатель Еврокомиссии передала президенту Украины Владимиру Зеленскому анкету, которая станет отправной точкой для вступления в Евросоюз. По ее словам, заявку Украины на членство в ЕС могут рассмотреть к лету 2022 года. Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине. Лидеры стран ЕС согласились начать процесс принятия Украины. Однако затем в СМИ сообщалось, что лидеры европейских стран разошлись во мнениях о принятии Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявка Украины на членство в Европейском союзе может быть рассмотрена уже летом 2022 года. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Принятие заявки о членстве страны в Евросоюзе обычно занимает годы, однако в случае Украины это займет несколько недель», — приводит слова Урсулу фон дер Ляйен агентство Reuters. Отмечается, что во время визита на Украину председатель Еврокомиссии передала президенту Украины Владимиру Зеленскому анкету, которая станет отправной точкой для вступления в Евросоюз. По ее словам, заявку Украины на членство в ЕС могут рассмотреть к лету 2022 года. Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине. Лидеры стран ЕС согласились начать процесс принятия Украины. Однако затем в СМИ сообщалось, что лидеры европейских стран разошлись во мнениях о принятии Украины.