Германия потеряет 240 миллиардов долларов из-за санкций против РФ

13 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Германия столкнется с падением производства из-за отказа от энергоносителей из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия столкнется с падением производства на 240 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование экспертов, консультирующих правительство в Берлине. «В ближайшие два года Германия может столкнуться с падением производства на 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России. Полное прекращение импорта природного газа из России приведет к резкой рецессии», — считают аналитики. Ранее председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США, передает RT. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Германия столкнется с падением производства на 240 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование экспертов, консультирующих правительство в Берлине. «В ближайшие два года Германия может столкнуться с падением производства на 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России. Полное прекращение импорта природного газа из России приведет к резкой рецессии», — считают аналитики. Ранее председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США, передает RT. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их.