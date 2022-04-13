Германия потеряет 240 миллиардов долларов из-за санкций против РФ

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Германия столкнется с падением производства из-за отказа от энергоносителей из РФ Фото:
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Германия столкнется с падением производства на 240 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование экспертов, консультирующих правительство в Берлине.

«В ближайшие два года Германия может столкнуться с падением производства на 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России. Полное прекращение импорта природного газа из России приведет к резкой рецессии», — считают аналитики.

Ранее председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США, передает RT. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их.

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Германия столкнется с падением производства на 240 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование экспертов, консультирующих правительство в Берлине. «В ближайшие два года Германия может столкнуться с падением производства на 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России. Полное прекращение импорта природного газа из России приведет к резкой рецессии», — считают аналитики. Ранее председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США, передает RT. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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