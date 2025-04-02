Спецпосланник Трампа рассказал, как США могут навредить России

Америка может ужесточить санкции против России. Как обозначил спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог в беседе с журналистами телеканала Fox News, ужесточения могут касаться как замороженных государственных активов РФ, так и ограничения на транспортировку российской нефти.
«Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть», — заявил Келлог. Кроме того, он предложил привлечь ледоколы береговой охраны США для блокирования российских нефтяных танкеров, описав эти действия как «экстремальные меры».
Келлог также отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении перемирия на Украине. «Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем», — подчеркнул он.
Идея ужесточения санкций против России, особенно в секторе нефтяной промышленности, уже обсуждалась на высшем уровне в США. Ранее президент Трамп указывал на возможность введения санкций против российской нефти как меры давления на Москву для достижения перемирия на Украине, при этом подчеркивая, что такие меры могут иметь негативные последствия для мировой экономики, включая повышение цен на нефтепродукты.
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