Запад создал проблемы мобильным операторам в Перми

Операторы сотовой вязи ищут возможности для импортозамещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Операторы сотовой и других видов связи столкнулись со сложностями при модернизации оборудования на фоне введенных против РФ санкций. Об этом на заседании комитета по экономической политике заксобрания 13 апреля заявил министр информационного развития Петр Шиловских, передает корреспондент URA.RU.

«Мы находимся в тесном контакте с операторами сотовой связи, с операторами, которые предоставляют иные услуги связи, в том числе на территории Пермского края, и федеральными операторами. Проблема действительно актуальная», — отметил министр.

По его словам, ее можно разделить на две части — прерванные логистические цепочки и импортозамещение. Логистику, заявил Шиловских, надо выстроить заново. А «вторая часть проблем решается за счет создания технологий на предприятиях, которые могут поставить оборудование». И многие крупные операторы связи такие решения «уже приняли».

Из-за вынужденной спецоперации на Украине западные страны увеличили санкционное давление на РФ, приостановив поставку товаров и запретив свое воздушное пространство. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — «отмена России».