Кондуктор в Екатеринбурге избила и выбросила пьяного пассажира

Случай в трамвае возмутил екатеринбурженку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кондуктор трамвая 24-го маршрута в Екатеринбурге избила и выбросила на асфальт пьяного пассажира. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заявительница ехала на трамвае 24-го маршрута, номер трамвая 031. С ее слов, в трамвае был мужчина, немного в алкогольном опьянении. Очень агрессивный кондуктор сильно била его на протяжении двух остановок кассовым аппаратом (имеется в виду валидатор — прим.ред.). В итоге вытолкнула из трамвая, мужчина упал лицом в асфальт и не встает», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на остановке Уральских Рабочих. Кондуктор и вагоновожатая убрали ноги пассажира с трамвайных путей и хотели поехать дальше, но женщина-очевидец вызвала полицию и скорую. «Из трамвая всех высадили», — добавил инсайдер. Пока спецслужбы ехали по вызову, мужчина поднялся и скрылся с места происшествия.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там обещали уточнить информацию и дать ответ позднее.