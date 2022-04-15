В Екатеринбурге начали ремонт фасада оперного театра

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Планируется, что ремонт оперного театра закончат к 300-летию Екатеринбурга Фото:

Фасад здания «Урал Опера Балет» отремонтируют к 300-летию Екатеринбурга. В ходе ремонта укрепят балконы и отреставрируют барельефы.

«Реконструкция — часть капитального ремонта театра к 300-летию Екатеринбурга. К открытию сезона ремонт закончат», — рассказал «Моментам» пресс-секретарь «Урал Опера Балет» Семен Чирков.

Ремонтные работы в театре не проводились с 1982 года. Здание «Урал Оперы Балета» признали объектом культурного наследия РФ, а в 2016 году был разработан проект ремонта. Ранее URA.RU писало, что после прокурорской проверки ремонта Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 16 миллионов рублей.

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Фасад здания «Урал Опера Балет» отремонтируют к 300-летию Екатеринбурга. В ходе ремонта укрепят балконы и отреставрируют барельефы. «Реконструкция — часть капитального ремонта театра к 300-летию Екатеринбурга. К открытию сезона ремонт закончат», — рассказал «Моментам» пресс-секретарь «Урал Опера Балет» Семен Чирков. Ремонтные работы в театре не проводились с 1982 года. Здание «Урал Оперы Балета» признали объектом культурного наследия РФ, а в 2016 году был разработан проект ремонта. Ранее URA.RU писало, что после прокурорской проверки ремонта Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 16 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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