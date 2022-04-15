В Екатеринбурге начали ремонт фасада оперного театра

15 апреля 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Планируется, что ремонт оперного театра закончат к 300-летию Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фасад здания «Урал Опера Балет» отремонтируют к 300-летию Екатеринбурга. В ходе ремонта укрепят балконы и отреставрируют барельефы. «Реконструкция — часть капитального ремонта театра к 300-летию Екатеринбурга. К открытию сезона ремонт закончат», — рассказал «Моментам» пресс-секретарь «Урал Опера Балет» Семен Чирков. Ремонтные работы в театре не проводились с 1982 года. Здание «Урал Оперы Балета» признали объектом культурного наследия РФ, а в 2016 году был разработан проект ремонта. Ранее URA.RU писало, что после прокурорской проверки ремонта Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 16 миллионов рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Фасад здания «Урал Опера Балет» отремонтируют к 300-летию Екатеринбурга. В ходе ремонта укрепят балконы и отреставрируют барельефы. «Реконструкция — часть капитального ремонта театра к 300-летию Екатеринбурга. К открытию сезона ремонт закончат», — рассказал «Моментам» пресс-секретарь «Урал Опера Балет» Семен Чирков. Ремонтные работы в театре не проводились с 1982 года. Здание «Урал Оперы Балета» признали объектом культурного наследия РФ, а в 2016 году был разработан проект ремонта. Ранее URA.RU писало, что после прокурорской проверки ремонта Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 16 миллионов рублей.