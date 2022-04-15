В Екатеринбурге космонавты сообщили, как выращивали себе еду

16 апреля 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Прокопьев выращивал салат и водоросли, которые помогают вырабатывать дополнительный на орбите кислород Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На орбите космонавты занимаются выращиванием съедобных растений. Об этом рассказал представитель комической сферы Сергей Прокопьев на встрече с екатеринбуржцами в Храме-на-Крови, передает коррескондент URA.RU. «Когда я летал, то у нас выращивался салат. Потом нам даже разрешили половину выращенного урожая съесть, [другую] половину заморозили и отправили на землю», — рассказал уральский космонавт. Также Прокопьев сообщил, что растениеводческие исследования проводились еще на советских станциях, когда на них полным циклом выращивали пшеницу. Во время полета уральского испытателя в фотобиореакторе кроме салата исследовали водоросли. Речь идет о спирулине, которая, помимо того, что сама развивается и может являться пищей, еще и вырабатывает кислород. 16 апреля в Екатеринбурге для всех желающих была организована встреча с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. Зал Храма-на-Крови, где состоялось мероприятие, был полностью заполнен людьми. Среди приглашенных гостей был уральский космонавт родом из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. В день космонавтики его наградил президент России Владимир Путин. Космонавту присвоили звание Героя Российской Федерации и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На орбите космонавты занимаются выращиванием съедобных растений. Об этом рассказал представитель комической сферы Сергей Прокопьев на встрече с екатеринбуржцами в Храме-на-Крови, передает коррескондент URA.RU. «Когда я летал, то у нас выращивался салат. Потом нам даже разрешили половину выращенного урожая съесть, [другую] половину заморозили и отправили на землю», — рассказал уральский космонавт. Также Прокопьев сообщил, что растениеводческие исследования проводились еще на советских станциях, когда на них полным циклом выращивали пшеницу. Во время полета уральского испытателя в фотобиореакторе кроме салата исследовали водоросли. Речь идет о спирулине, которая, помимо того, что сама развивается и может являться пищей, еще и вырабатывает кислород. 16 апреля в Екатеринбурге для всех желающих была организована встреча с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. Зал Храма-на-Крови, где состоялось мероприятие, был полностью заполнен людьми. Среди приглашенных гостей был уральский космонавт родом из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. В день космонавтики его наградил президент России Владимир Путин. Космонавту присвоили звание Героя Российской Федерации и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».