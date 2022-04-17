В Свердловской области придумали, как заработать на отходах ферм

Если фермы смогут зарабатывать на переработке навоза в удобрение, они перестанут сбрасывать его на поля и в реки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заводе «Огнеупоры» в Богдановиче разработали технологию производства удобрений из отходов животноводческих ферм, в том числе из высокотоксичного куриного помета. Об этом сообщил руководитель инжиниринговой службы сорбционных и фильтрующих материалов предприятия Алексей Авилов.

«Одно из новых направлений — очистка жидких отходов животноводства с превращением в экологически чистое и безопасное удобрение. На первом этапе мы подвергаем отходы жесткому окислению. Технология довольно известная, она работала в СССР в 60е годы, потом про нее забыли. Можно переребатывать навоз, который будет в эквиваленте 60-65% минеральному сырью. Вода после доочистки практически в рыбохозяйственном виде может уходить в сток», — рассказал Авилов.

По его словам, основная задача — избавиться от негативного воздействия на социальную сферу, то есть исключить неприятный запах помета и загрязнение больших площадей. В первом варианте использовалось зарубежное оборудование, сейчас его меняют на отечественное. Поэтому на заводе пересчитывают стоимость технологической линии и всю экономику производства удобрений.

«Расчет делаем для того, чтобы фермы могли зарабатывать на удобрении. Мы готовим решения на два варианта: модуль для больших ферм — от 10 тысяч голов, и небольших — от 400 голов», — пояснил глава инжиниринговой службы корреспонденту URA.RU.

Удобрение будут выпускать в форме порошка либо пасты. Перерабатывать смогут навоз любых животноводческих ферм, но для птицефабрик потребуется доработка технологии, потому что куриный помет отличается от отходов крупнорогатого скота. Он содержит много азота, который в процессе хранения превращается в высокотоксичный аммиак. В первую очередь планировали поставить установку по переработке отходов на свинокомплексе «Уральский» (входит в группу «Сибагро»), который расположен в Богдановиче.

«Чтобы приступить к работе, надо собрать одну установку, она недешевая. Мы не собираемся выставлять счет свинокомплексу, но нам нужен ответ от его руководства, что им реально нужна эта установка», — добавил генеральный директор завода «Огнеупоры» Алексей Юрков.

Ранее прокуратура неоднократно привлекала к ответственности животноводческие фермы, в том числе свинокомплекс «Уральский», за загрязнение отходами водоемы, леса и сельхозземли.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам