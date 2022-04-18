В Екатеринбурге 1 мая пройдет патриотический рок-концерт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Александра Ф. Скляра и группы
Вход на мероприятие бесплатный Фото:

В Екатеринбурге 1 мая состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона. Перед горожанами выступят группы «Ва-Банкъ» с лидером Александром Ф. Скляром и «7Б», следует из афиши мероприятия.

Музыкально-патриотический марафон «Za Россию» начался 12 апреля с Твери, а закончится 5 мая в Самаре. В Екатеринбурге концерт состоится 1 мая в 17:00 на «Екатеринбург Арене» на Репина, 5. На стадионе выступят Александр Ф. Скляр со своей группой «Ва-Банкъ» и «7Б». Вход свободный, следует из афиши мероприятия.

В этот же день российское общество «Знание» проведет для студентов серию просветительских лекций. «На мероприятиях мы обсудим, как сохранять спокойствие в любое время, почему эмпатия и взаимопомощь сейчас важны как никогда, и как развить критическое мышление. Также обсудим какие возможности есть у России для развития экономики, и какие перспективы и возможности есть у каждого человека в текущих реалиях», — говорится в сообщении организации.

Ранее URA.RU сообщало, что студентов екатеринбургских колледжей заставили идти на бесплатный концерт «Агаты Кристи».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге 1 мая состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона. Перед горожанами выступят группы «Ва-Банкъ» с лидером Александром Ф. Скляром и «7Б», следует из афиши мероприятия. Музыкально-патриотический марафон «Za Россию» начался 12 апреля с Твери, а закончится 5 мая в Самаре. В Екатеринбурге концерт состоится 1 мая в 17:00 на «Екатеринбург Арене» на Репина, 5. На стадионе выступят Александр Ф. Скляр со своей группой «Ва-Банкъ» и «7Б». Вход свободный, следует из афиши мероприятия. В этот же день российское общество «Знание» проведет для студентов серию просветительских лекций. «На мероприятиях мы обсудим, как сохранять спокойствие в любое время, почему эмпатия и взаимопомощь сейчас важны как никогда, и как развить критическое мышление. Также обсудим какие возможности есть у России для развития экономики, и какие перспективы и возможности есть у каждого человека в текущих реалиях», — говорится в сообщении организации. Ранее URA.RU сообщало, что студентов екатеринбургских колледжей заставили идти на бесплатный концерт «Агаты Кристи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...