В Екатеринбурге 1 мая пройдет патриотический рок-концерт

18 апреля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Вход на мероприятие бесплатный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 1 мая состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона. Перед горожанами выступят группы «Ва-Банкъ» с лидером Александром Ф. Скляром и «7Б», следует из афиши мероприятия. Музыкально-патриотический марафон «Za Россию» начался 12 апреля с Твери, а закончится 5 мая в Самаре. В Екатеринбурге концерт состоится 1 мая в 17:00 на «Екатеринбург Арене» на Репина, 5. На стадионе выступят Александр Ф. Скляр со своей группой «Ва-Банкъ» и «7Б». Вход свободный, следует из афиши мероприятия. В этот же день российское общество «Знание» проведет для студентов серию просветительских лекций. «На мероприятиях мы обсудим, как сохранять спокойствие в любое время, почему эмпатия и взаимопомощь сейчас важны как никогда, и как развить критическое мышление. Также обсудим какие возможности есть у России для развития экономики, и какие перспективы и возможности есть у каждого человека в текущих реалиях», — говорится в сообщении организации. Ранее URA.RU сообщало, что студентов екатеринбургских колледжей заставили идти на бесплатный концерт «Агаты Кристи». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 1 мая состоится концерт в рамках музыкально-патриотического марафона. Перед горожанами выступят группы «Ва-Банкъ» с лидером Александром Ф. Скляром и «7Б», следует из афиши мероприятия. Музыкально-патриотический марафон «Za Россию» начался 12 апреля с Твери, а закончится 5 мая в Самаре. В Екатеринбурге концерт состоится 1 мая в 17:00 на «Екатеринбург Арене» на Репина, 5. На стадионе выступят Александр Ф. Скляр со своей группой «Ва-Банкъ» и «7Б». Вход свободный, следует из афиши мероприятия. В этот же день российское общество «Знание» проведет для студентов серию просветительских лекций. «На мероприятиях мы обсудим, как сохранять спокойствие в любое время, почему эмпатия и взаимопомощь сейчас важны как никогда, и как развить критическое мышление. Также обсудим какие возможности есть у России для развития экономики, и какие перспективы и возможности есть у каждого человека в текущих реалиях», — говорится в сообщении организации. Ранее URA.RU сообщало, что студентов екатеринбургских колледжей заставили идти на бесплатный концерт «Агаты Кристи».