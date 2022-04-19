Челябинским олигархам срывают миллиардную сделку

Конфликт вокруг миасского предприятия разбирают в нескольких судебных инстанциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приобретение семьей известных в Челябинской области крупных бизнесменов Вайнштейнов двух домостроительных предприятий с миллиардным оборотом оспорили. Это следует из базы судебных дел.

В январе ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой» обратилось в областной арбитраж с иском ООО «Либерти» и Вячеславу Брюхину о признании недействительной сделки. В результате нее к «Либерти» перешло 50% капитала участником ООО «Миасский завод крупнопанельного домостроения». На время разбирательства «Челябинскгражданстрой» требовал наложить арест на долю «Либерти» и запретить совершать с ней регистрационные действия. Отказ Арбитражного суда Челябинской области был обжалован в 18 Апелляционный суд, который частично удовлетворил заявление.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области отменить, апелляционную жалобу ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой» — удовлетворить частично. Наложить арест на долю ООО «Либерти» в размере 25% в ООО «Миасский завод крупнопанельного домостроения». Запретить Межрайонной инспекции ФНС №17 по Челябинской области производить регистрационные действия в ЕГРЮЛ, связанные с переходом доли ООО «Либерти» в размере 25% в ООО «Миасский завод крупнопанельного домостроения»», — говорится в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

С декабря 2021 года, согласно данным ЕГРЮЛ, к «Либерти» перешли 50% капитала в «Миасском заводе крупнопанельного домостроения» и миасского же «Завода крупнопанельного домостроения» («Завод КПД»). Выручку «Завод КПД», специализирующегося на производстве стройматериалов, СБИС оценивает в 2,8 млрд рублей. Стоимость самого бизнеса — в 1,1 млрд рублей. Выручка «Миасского завода крупнопанельного домостроения» («МЗ КПД») оценивается в 35 млн рублей, а его стоимость — в 206 млн рублей. Фирма занимается арендой и лизингом машин, а также продажей стройматериалов и изделий для строительства. «Либерти» же контролируется компанией «Экспресс Импорт», где 50% принадлежит Александре Вайнштейн.

В обе компании были направлены письменные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на них еще не поступил.

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