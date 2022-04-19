19 апреля 2022
18 апреля 2022

Жители ХМАО, застрявшие на Украине, вернулись домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, сельская местность, село, гуманитарная катастрофа
Югорчане, оказавшиеся на Украине во время спецоперации, вернулись домой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

20 югорчан, которые с начала специальной операции оказались на Украине, возвращены домой. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

«Порядка 20 человек были жители Югры, которые оказались в это время там [на Украине]. Все они возвращены обратно», — прокомментировала Стребкова. Она также уточнила, что еще 62 человека, которые находятся на территории Украины и Донбасса, хотят приехать в Югру. Речь идет о тех людях, кто рассчитывает приехать к родственникам из ХМАО. Из них 13 уже прибыли в регион. «Мы готовили документы, в том числе и через ситуационно-кризисный центр МИД России, и Министерство обороны, и федерального уполномоченного по правам человека», — рассказала югорский омбудсмен.

Ранее URA.RU сообщало, что югорскому контрактнику удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Еще один военнослужащий из ХМАО ждет очередного обмена для того, чтобы вернуться обратно в РФ.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.

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20 югорчан, которые с начала специальной операции оказались на Украине, возвращены домой. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Порядка 20 человек были жители Югры, которые оказались в это время там [на Украине]. Все они возвращены обратно», — прокомментировала Стребкова. Она также уточнила, что еще 62 человека, которые находятся на территории Украины и Донбасса, хотят приехать в Югру. Речь идет о тех людях, кто рассчитывает приехать к родственникам из ХМАО. Из них 13 уже прибыли в регион. «Мы готовили документы, в том числе и через ситуационно-кризисный центр МИД России, и Министерство обороны, и федерального уполномоченного по правам человека», — рассказала югорский омбудсмен. Ранее URA.RU сообщало, что югорскому контрактнику удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Еще один военнослужащий из ХМАО ждет очередного обмена для того, чтобы вернуться обратно в РФ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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