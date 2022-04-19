19 апреля 2022

В Свердловской области разрешили продать партию зараженных киви

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, фрукты, киви
На фруктах нашли тутовую щитовку Фото:

Сотрудники Россельхознадзора нашли в партии киви из Ирана вредителя. Он опасен для саженцев, но зрелым плодам нанести серьезный вред не может, сообщает пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора.

«В Свердловскую область из Ирана поступила партия киви с карантинным вредителем. На плодах, отобранных в качестве проб от трехтонной партии, была найдена тутовая щитовка (имаго в мертвом виде)», — говорится в сообщении ведомства.

Тутовая щитовка не зарегистрирована на территории РФ, ее родина — Китай, Корея, Япония. Вредитель опасен для плодовых культур, особенно персиков и черешни в Турции. Высокий риск для потребителей представляют зараженные саженцы, плоды же несут низкий фитосанитарный риск. Поэтому киви из Ирана пропустили к ввозу в Свердловскую область.

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Сотрудники Россельхознадзора нашли в партии киви из Ирана вредителя. Он опасен для саженцев, но зрелым плодам нанести серьезный вред не может, сообщает пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора. «В Свердловскую область из Ирана поступила партия киви с карантинным вредителем. На плодах, отобранных в качестве проб от трехтонной партии, была найдена тутовая щитовка (имаго в мертвом виде)», — говорится в сообщении ведомства. Тутовая щитовка не зарегистрирована на территории РФ, ее родина — Китай, Корея, Япония. Вредитель опасен для плодовых культур, особенно персиков и черешни в Турции. Высокий риск для потребителей представляют зараженные саженцы, плоды же несут низкий фитосанитарный риск. Поэтому киви из Ирана пропустили к ввозу в Свердловскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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