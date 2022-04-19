В Свердловской области разрешили продать партию зараженных киви

20 апреля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

На фруктах нашли тутовую щитовку Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники Россельхознадзора нашли в партии киви из Ирана вредителя. Он опасен для саженцев, но зрелым плодам нанести серьезный вред не может, сообщает пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора. «В Свердловскую область из Ирана поступила партия киви с карантинным вредителем. На плодах, отобранных в качестве проб от трехтонной партии, была найдена тутовая щитовка (имаго в мертвом виде)», — говорится в сообщении ведомства. Тутовая щитовка не зарегистрирована на территории РФ, ее родина — Китай, Корея, Япония. Вредитель опасен для плодовых культур, особенно персиков и черешни в Турции. Высокий риск для потребителей представляют зараженные саженцы, плоды же несут низкий фитосанитарный риск. Поэтому киви из Ирана пропустили к ввозу в Свердловскую область. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники Россельхознадзора нашли в партии киви из Ирана вредителя. Он опасен для саженцев, но зрелым плодам нанести серьезный вред не может, сообщает пресс-служба свердловского управления Россельхознадзора. «В Свердловскую область из Ирана поступила партия киви с карантинным вредителем. На плодах, отобранных в качестве проб от трехтонной партии, была найдена тутовая щитовка (имаго в мертвом виде)», — говорится в сообщении ведомства. Тутовая щитовка не зарегистрирована на территории РФ, ее родина — Китай, Корея, Япония. Вредитель опасен для плодовых культур, особенно персиков и черешни в Турции. Высокий риск для потребителей представляют зараженные саженцы, плоды же несут низкий фитосанитарный риск. Поэтому киви из Ирана пропустили к ввозу в Свердловскую область.