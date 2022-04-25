Илья Варламов посчитал, что не стоит запрещать предпринимателя повышать цены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер и урбанист Илья Варламов посмеялся над рекомендацией прокуратуры не торопиться с повышением цен на хлеб на предприятии «Нижнетагильский хлебокомбинат» (Свердловская область). С соответствующим заявлением он выступил в эфире программы «Че происходит» на YouTube.

«Как будет работать бизнес в таких условиях, никто не пояснил. И будет ли бизнес работать себе в убыток? Конечно же, нет. Никто не будет заниматься благотворительностью», — сказал Варламов.

Он посчитал, что рекомендации не повышать цены негативно скажутся на бизнесе. В частности, приведут к серьезным финансовым потерям предпринимателей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила предупредила управляющего АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» Дениса Зобнина, что не стоит резко повышать цены на хлеб. По словам представителя ведомства, хлеб является социально значимым продуктом, поэтому к цене на него нужно относиться взвешенно.

Екатеринбуржцы заметили рост цен на некоторые категории товаров после введения экономических санкций против РФ. Интенсивность появления новых запретов увеличилась после начала спецоперации России на Украине. По словам президента России Владимира Путина, демилитаризация и денацификация Украины является крайней мерой, призванной защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, подвергающееся обстрелам.