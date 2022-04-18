Свердловские силовики взяли под контроль рост цен на хлеб

18 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» получил предупреждение о недопустимости повышения цен на хлеб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района решила предупредить управляющего АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» Дениса Зобнина о недопустимости повышения цен на хлеб. Соответствующий документ опубликован 18 апреля. «Согласно представленным сведениям, установлено повышение стоимости на производимую АО „Нижнетагильский хлебокомбинат“ продукцию. Зобнин вызван в прокуратуру на 19 апреля, где ему объявят предостережение о недопустимости нарушений законодательства о ценообразовании», — сообщает ЕАН со ссылкой на документ, который получил Денис Зобнин. Прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш сообщил, что подобный вызов в прокуратуру необходим для воспитательных целей. «Он [хлебокомбинат] производит социально значимый продукт — хлеб, поэтому мы считаем, что следует предостеречь от скоропалительных поступков», — сообщил прокурор. Также он подчеркнул, что предостерегают о повышении не только производителей хлебобулочных изделий. Ранее предупреждения получили два продавца офисной бумаги — ИП Захарова и ООО «Б-стайл». URA.RU обратилось за комментарием в прокуратуру Свердловской области, там попросили оформить письменный запрос. Он был отправлен. На момент публикации новости, ответа на запрос не поступало. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района решила предупредить управляющего АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» Дениса Зобнина о недопустимости повышения цен на хлеб. Соответствующий документ опубликован 18 апреля. «Согласно представленным сведениям, установлено повышение стоимости на производимую АО „Нижнетагильский хлебокомбинат“ продукцию. Зобнин вызван в прокуратуру на 19 апреля, где ему объявят предостережение о недопустимости нарушений законодательства о ценообразовании», — сообщает ЕАН со ссылкой на документ, который получил Денис Зобнин. Прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш сообщил, что подобный вызов в прокуратуру необходим для воспитательных целей. «Он [хлебокомбинат] производит социально значимый продукт — хлеб, поэтому мы считаем, что следует предостеречь от скоропалительных поступков», — сообщил прокурор. Также он подчеркнул, что предостерегают о повышении не только производителей хлебобулочных изделий. Ранее предупреждения получили два продавца офисной бумаги — ИП Захарова и ООО «Б-стайл». URA.RU обратилось за комментарием в прокуратуру Свердловской области, там попросили оформить письменный запрос. Он был отправлен. На момент публикации новости, ответа на запрос не поступало.