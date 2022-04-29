Днем 29 апреля в Екатеринбурге возле Дома офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27) прошел патриотический митинг-концерт «Zа мир без нацизма». В мероприятии участвовали два десятка человек — в основном «юнармейцы».
«Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа вместе с лидером группы „Агата Кристи“ Вадимом Самойловым исполнили знаменитую песню „На Берлин“», — говорится в сообщении государственного «Четвертого канала» в Telegram. Сколько длилось мероприятие, не уточняется.
Перед концертом Самойлов высказался о конфликте вокруг заявления телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений», — сказал музыкант.
Днем 29 апреля в Екатеринбурге возле Дома офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27) прошел патриотический митинг-концерт «Zа мир без нацизма». В мероприятии участвовали два десятка человек — в основном «юнармейцы». «Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа вместе с лидером группы „Агата Кристи“ Вадимом Самойловым исполнили знаменитую песню „На Берлин“», — говорится в сообщении государственного «Четвертого канала» в Telegram. Сколько длилось мероприятие, не уточняется. Перед концертом Самойлов высказался о конфликте вокруг заявления телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений», — сказал музыкант.