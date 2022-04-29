В Екатеринбурге прошел новый патриотический митинг. С песней «На Берлин»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний 1 сентября. Пермь, день знаний, школа, 1 сентября, юнармия, первокласники
Основными зрителями на концерте были «юнармейцы» Фото:

Днем 29 апреля в Екатеринбурге возле Дома офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27) прошел патриотический митинг-концерт «Zа мир без нацизма». В мероприятии участвовали два десятка человек — в основном «юнармейцы».

«Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа вместе с лидером группы „Агата Кристи“ Вадимом Самойловым исполнили знаменитую песню „На Берлин“», — говорится в сообщении государственного «Четвертого канала» в Telegram. Сколько длилось мероприятие, не уточняется.

Перед концертом Самойлов высказался о конфликте вокруг заявления телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений», — сказал музыкант.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Днем 29 апреля в Екатеринбурге возле Дома офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27) прошел патриотический митинг-концерт «Zа мир без нацизма». В мероприятии участвовали два десятка человек — в основном «юнармейцы». «Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа вместе с лидером группы „Агата Кристи“ Вадимом Самойловым исполнили знаменитую песню „На Берлин“», — говорится в сообщении государственного «Четвертого канала» в Telegram. Сколько длилось мероприятие, не уточняется. Перед концертом Самойлов высказался о конфликте вокруг заявления телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Я согласен с Владимиром Соловьевым в плане преобладания в Екатеринбурге, по сравнению с другими городами РФ, либеральных настроений», — сказал музыкант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...