На чиновницу челябинского минобра завели новые дела о взятках

Уголовные дела возбуждены по материалам КСП региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко, задержанной ранее по обвинению в получении взятки, 29 апреля возбудили два новых уголовных дела. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Морданенко подозревается еще в двух эпизодах получения взяток в размере 150 тысяч рублей каждая. Взятки были получены в течение 2020 и 2021 годов за оказание покровительства предпринимателю в заключении контрактов на поставку офисной техники. Уголовные дела возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона при оперативном сопровождении УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области», — рассказал источник.

В ближайшее время чиновнице, которая находится под домашним арестом, будут предъявлены обвинения в двух преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию пока не комментируют.

Ранее чиновнице предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, она получила 350 тыс. рублей от предпринимателя за поставку офисной техники в возглавляемое ею учреждение. Женщина признала вину.