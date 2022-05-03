03 мая 2022
02 мая 2022

Челябинский ветеран-фронтовик умер на 100-м году жизни

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Георгиевская лента. Челябинск, народное творчество, георгиевская лента, рукоделие
Ветеранов в Челябинской области становится все меньше Фото:

В Челябинской области 4 мая на 100-м году жизни скончался ветеран, участник Великой Отечественной войны Валентин Кузнецов. О смерти фронтовика сообщает администрация Сосновского района, где жил ветеран.

«Сегодня 4 мая 2022 года ранним утром ушел из жизни Кузнецов Валентин Иванович. Один из последних участников Великой Отечественной войны в Сосновском районе. Помним Любим Скорбим», — говорится в сообщении на официальной странице администрации района «ВКонтакте».

100 лет Кузнецову должно было исполнится 29 июля. Как пишет «Сосновская нива» в армию его призвали в июле 1941 года, до войны Кузнецов работал учителем физкультуры. После окончания военного училища он служил в Закавказском военном округ, где в составе летной эскадрильи охранял нефтеносные районы Азербайджана от налетов немецкой авиации, участвовал в предотвращении деятельности террористических группировок. После демобилизации в 1946 году вернулся в Долгодеревенскую школу, где и работал до 1980 года. Село стало центром одной из первых послевоенных областных спартакиад «Золотой колос».

Кузнецов был инициатором, автором и создателем памятника учителям и учащимся школы, погибших на войне. После ухода на пенсию ветеран занимался живописью. Некоторые его работы хранятся в музее на Поклонной горе в Москве.

Валентин Кузнецов был одним из последних, живущих ветеранов в районе
Фото:

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В Челябинской области 4 мая на 100-м году жизни скончался ветеран, участник Великой Отечественной войны Валентин Кузнецов. О смерти фронтовика сообщает администрация Сосновского района, где жил ветеран. «Сегодня 4 мая 2022 года ранним утром ушел из жизни Кузнецов Валентин Иванович. Один из последних участников Великой Отечественной войны в Сосновском районе. Помним Любим Скорбим», — говорится в сообщении на официальной странице администрации района «ВКонтакте». 100 лет Кузнецову должно было исполнится 29 июля. Как пишет «Сосновская нива» в армию его призвали в июле 1941 года, до войны Кузнецов работал учителем физкультуры. После окончания военного училища он служил в Закавказском военном округ, где в составе летной эскадрильи охранял нефтеносные районы Азербайджана от налетов немецкой авиации, участвовал в предотвращении деятельности террористических группировок. После демобилизации в 1946 году вернулся в Долгодеревенскую школу, где и работал до 1980 года. Село стало центром одной из первых послевоенных областных спартакиад «Золотой колос». Кузнецов был инициатором, автором и создателем памятника учителям и учащимся школы, погибших на войне. После ухода на пенсию ветеран занимался живописью. Некоторые его работы хранятся в музее на Поклонной горе в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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