В Перми будут изымать частную землю для строительства дороги

Участок дороги планируют завершить до конца 2024 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти в Перми планируют изъять 37 земельных участков для строительства третьего этапа перехода ул. Строителей — пл. Гайдара. Часть земель будут изымать у частников.

«Общая площадь изымаемых земельных участков — 80 тыс. кв. м. Также землю планируется изъять и выкупить у частных собственников», — сообщает «Новый Компаньон». Большая часть земель уже находится в собственности краевых и муниципальных властей.

Среди частников, владеющих участками: ООО «Легострой» (с землей в 2,7 тыс. кв.м), предприниматель Роман Сушков (участок под автостоянку площадью 1,2 тыс. кв. м), предприниматель Сергей Бородин (участок под автомойку 1,2 тыс. кв. м). Также территории изымаются под аварийными домами по ул. 2-й Шоссейной, 2, 4, 6, 8а и по ул. Барамзиной, 23, 23а, 27а, 29.

Переход ул. Строителей — пл. Гайдара реализуется в четыре этапа. На третьем этапе строится дорога от ул. Папнинцев до пл. Гайдара. Ее планируют завершить до конца 2024 года.