Дмитрий Вяткин заявил URA.RU, что ему наплевать на санкции Австралии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин попал в санкционный список Австралии, вступивший в действие с 4 мая. Эта информация опубликована на официальном сайте правительства страны.

«Мне наплевать!» — заявил URA.RU Вяткин.

Всего, согласно подписанному министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн документу, уже действующий санкционный список расширен за счет 75 депутатов Госдумы (включая представляющих в парламенте Свердловскую область Льва Ковпака и Павла Крашенинникова), двух десятков министров правительства Донецкой и 15 членов правительства Луганской народных республик. Также австралийские чиновники добавили в список российского журналиста Владимира Соловьева.

Ранее, 14 апреля, МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергокомпаний, а также 12 российских предприятий. После этого, 22 апреля, в санкционном списке появились 147 фамилий граждан РФ. В их числе бизнесмены Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска и Роман Абрамович. В качестве ответной меры Россия запретила въезд премьеру Австралии, а также внесла в черный список 228 политических деятелей страны.

Санкции со стороны западных стран начали поэтапно вводиться после решения президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины. В РФ, считая их фактически экономической войной против своих граждан, отвечают мерами поддержки своего населения и зеркальными ограничениями в отношении бизнеса и политиков США и Европы.

Скрин: сайт правительства Австралии

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