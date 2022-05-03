03 мая 2022

Челябинский депутат Госдумы попал под санкции Австралии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по национальным проектам с участием Николая Цуканова. Челябинск, вяткин дмитрий
Дмитрий Вяткин заявил URA.RU, что ему наплевать на санкции Австралии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин попал в санкционный список Австралии, вступивший в действие с 4 мая. Эта информация опубликована на официальном сайте правительства страны.

«Мне наплевать!» — заявил URA.RU Вяткин.

Всего, согласно подписанному министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн документу, уже действующий санкционный список расширен за счет 75 депутатов Госдумы (включая представляющих в парламенте Свердловскую область Льва Ковпака и Павла Крашенинникова), двух десятков министров правительства Донецкой и 15 членов правительства Луганской народных республик. Также австралийские чиновники добавили в список российского журналиста Владимира Соловьева.

Ранее, 14 апреля, МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергокомпаний, а также 12 российских предприятий. После этого, 22 апреля, в санкционном списке появились 147 фамилий граждан РФ. В их числе бизнесмены Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска и Роман Абрамович. В качестве ответной меры Россия запретила въезд премьеру Австралии, а также внесла в черный список 228 политических деятелей страны.

Санкции со стороны западных стран начали поэтапно вводиться после решения президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины. В РФ, считая их фактически экономической войной против своих граждан, отвечают мерами поддержки своего населения и зеркальными ограничениями в отношении бизнеса и политиков США и Европы.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин попал в санкционный список Австралии, вступивший в действие с 4 мая. Эта информация опубликована на официальном сайте правительства страны. «Мне наплевать!» — заявил URA.RU Вяткин. Всего, согласно подписанному министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн документу, уже действующий санкционный список расширен за счет 75 депутатов Госдумы (включая представляющих в парламенте Свердловскую область Льва Ковпака и Павла Крашенинникова), двух десятков министров правительства Донецкой и 15 членов правительства Луганской народных республик. Также австралийские чиновники добавили в список российского журналиста Владимира Соловьева. Ранее, 14 апреля, МВД Австралии сообщило, что власти страны ввели санкции в отношении российских энергокомпаний, а также 12 российских предприятий. После этого, 22 апреля, в санкционном списке появились 147 фамилий граждан РФ. В их числе бизнесмены Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска и Роман Абрамович. В качестве ответной меры Россия запретила въезд премьеру Австралии, а также внесла в черный список 228 политических деятелей страны. Санкции со стороны западных стран начали поэтапно вводиться после решения президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины. В РФ, считая их фактически экономической войной против своих граждан, отвечают мерами поддержки своего населения и зеркальными ограничениями в отношении бизнеса и политиков США и Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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