Австралия ввела санкции против «дочки» Лаврова и еще 146 россиян

Австралия ввела санкции в отношении дочери Сергея Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия вводит санкции против еще 147 россиян из-за спецоперации на Украине. Среди них — «дочь главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова». Это следует из данных, опубликованных на сайте правительства страны.

Также были введены санкции против российских Вооруженных Сил и их командования. Ограничения коснулись и Фонда национального благосостояния России, Министерства финансов РФ и в целом всех государственных структур России, ответственных за выпуск или управление суверенным долгом.

Санкции в отношении России начали вводить США, Европа и другие страны после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России и всего русского». Австралия ввела санкции против еще 67 россиян из-за спецоперации на Украине. Среди них — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Ранее власти страны ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для Путина и Лаврова. Также пакет санкций введен против 22 российских журналистов. Среди них — главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева.