Австралия ввела санкции против «Газпрома» и «Транснефти»

14 апреля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний. Под ограничения, в частности, попали «Газпром» и «Транснефть». Это следует из данных, опубликованных на сайте правительства страны. Под санкции попали «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть» КамАЗ, Новороссийский морской торговый порт, Росэлектроника, Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», АЛРОСА, «Совкомфлот», РЖД, «Ростелеком», «РусГидро», «Согаз». Информация о характере ограничений не уточняется. Сообщалось, что Австралия вводит санкции против еще 67 россиян из-за спецоперации на Украине. Среди них — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Ранее власти страны ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Затем были введены санкции против российских Вооруженных Сил и их командования. В дальнейшем они коснулись Фонда национального благосостояния России, министерства финансов РФ и в целом всех государственных структур России, ответственных за выпуск или управление суверенным долгом. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.