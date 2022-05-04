Поваленные деревья остановили пермские электрички

05 мая 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Шесть электричек были задержаны на несколько часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае упавшие деревья повредили провода и остановили движение электричек. Транспортная прокуратура, сообщившая о происшествии, начала проверку. «На перегоне Валежная — Комарихинская Свердловской железной дороги произошло аварийное отключение контактной сети по причине падения на нее деревьев. Задержаны на три часа шесть пригородных поездов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. ЧП произошло вечером 4 мая. Сейчас движение поездов и контактная сеть восстановлены. Прокуроры занялись проверкой исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре и грозах в Прикамье, которые могут привести к обрыву линий электропередач. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В Пермском крае упавшие деревья повредили провода и остановили движение электричек. Транспортная прокуратура, сообщившая о происшествии, начала проверку. «На перегоне Валежная — Комарихинская Свердловской железной дороги произошло аварийное отключение контактной сети по причине падения на нее деревьев. Задержаны на три часа шесть пригородных поездов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. ЧП произошло вечером 4 мая. Сейчас движение поездов и контактная сеть восстановлены. Прокуроры занялись проверкой исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре и грозах в Прикамье, которые могут привести к обрыву линий электропередач.