04 мая 2022

Поваленные деревья остановили пермские электрички

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖД станции и электропоезда. Пермь, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1, жд депо
Шесть электричек были задержаны на несколько часов Фото:

В Пермском крае упавшие деревья повредили провода и остановили движение электричек. Транспортная прокуратура, сообщившая о происшествии, начала проверку.

«На перегоне Валежная — Комарихинская Свердловской железной дороги произошло аварийное отключение контактной сети по причине падения на нее деревьев. Задержаны на три часа шесть пригородных поездов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло вечером 4 мая. Сейчас движение поездов и контактная сеть восстановлены. Прокуроры занялись проверкой исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре и грозах в Прикамье, которые могут привести к обрыву линий электропередач.

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В Пермском крае упавшие деревья повредили провода и остановили движение электричек. Транспортная прокуратура, сообщившая о происшествии, начала проверку. «На перегоне Валежная — Комарихинская Свердловской железной дороги произошло аварийное отключение контактной сети по причине падения на нее деревьев. Задержаны на три часа шесть пригородных поездов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. ЧП произошло вечером 4 мая. Сейчас движение поездов и контактная сеть восстановлены. Прокуроры занялись проверкой исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре и грозах в Прикамье, которые могут привести к обрыву линий электропередач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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