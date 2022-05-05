Челябинцам бесплатно напечатают портреты для «Бессмертного полка»

В 2022 году шествие «Бессмертного полка» состоится в оффлайн-формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области предлагают бесплатно распечатать портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, для участия в шествии «Бессмертного полка». Бесплатный портрет фронтовика можно получить в любом многофункциональном центре региона, сообщили URA.RU в пресс-службе портала многофункциональных центров (МФЦ) области.

«В преддверии праздничного шествия распечатать фотографию предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны, жители Челябинской области могут в любом из Многофункциональных центров региона. Живое фото необходимо принести с собой, специалист МФЦ сделает скан-образ и распечатает», — пояснили URA.RU в пресс-службе МФЦ.

В МФЦ отметили, что печать фотографий осуществляется в формате А4, исполнение в цветном или черно-белом варианте зависит от технической возможности на местах. Обратиться за печатью фотографий можно в период по 7 мая включительно.

Ранее было объявлено, что в этом году шествие пройдет в оффлайн-формате. В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет от ЮУрГУ до улицы Цвиллинга, и затем пройдет до чаши Вечного огня. Там шествие закончится.