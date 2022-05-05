05 мая 2022
04 мая 2022

В центре Югорска оставили кучи мусора после пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание сгорело 10 ноября

После пожара в центре Югорска магазин «Хобби» переехал в другое место. Собственники здания не прибрали территорию, сообщает депутат местной думы Антон Пантин в социальной сети «ВКонтакте»

«Раньше перед празднованием 9 мая всегда был порядок, а сейчас видимо никому нет никакого дела. И это центр Югорска», — пишет Антон Пантин у себя на странице.

Отметим, что магазин сгорел 10 ноября прошлого года. На фотографии, которую выложил депутат, видно, что само здание почистили. Остатки шифера, сгоревшие фрагменты окон, пепел — все это лежит вокруг здания в художественном беспорядке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае учителей якобы заставляют мыть остановки, которые находятся на закрепленной за школой территорией. Директор гимназии Наталья Овденко подтвердила информацию.

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После пожара в центре Югорска магазин «Хобби» переехал в другое место. Собственники здания не прибрали территорию, сообщает депутат местной думы Антон Пантин в социальной сети «ВКонтакте» «Раньше перед празднованием 9 мая всегда был порядок, а сейчас видимо никому нет никакого дела. И это центр Югорска», — пишет Антон Пантин у себя на странице. Отметим, что магазин сгорел 10 ноября прошлого года. На фотографии, которую выложил депутат, видно, что само здание почистили. Остатки шифера, сгоревшие фрагменты окон, пепел — все это лежит вокруг здания в художественном беспорядке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае учителей якобы заставляют мыть остановки, которые находятся на закрепленной за школой территорией. Директор гимназии Наталья Овденко подтвердила информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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