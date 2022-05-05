В центре Югорска оставили кучи мусора после пожара

Здание сгорело 10 ноября Источник: vk.com/pantin_anton

После пожара в центре Югорска магазин «Хобби» переехал в другое место. Собственники здания не прибрали территорию, сообщает депутат местной думы Антон Пантин в социальной сети «ВКонтакте»

«Раньше перед празднованием 9 мая всегда был порядок, а сейчас видимо никому нет никакого дела. И это центр Югорска», — пишет Антон Пантин у себя на странице.

Отметим, что магазин сгорел 10 ноября прошлого года. На фотографии, которую выложил депутат, видно, что само здание почистили. Остатки шифера, сгоревшие фрагменты окон, пепел — все это лежит вокруг здания в художественном беспорядке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Урае учителей якобы заставляют мыть остановки, которые находятся на закрепленной за школой территорией. Директор гимназии Наталья Овденко подтвердила информацию.