Мэр Челябинска назначила высокопоставленного чиновника

Наталья Котова выбрала главного по ЖКХ в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления ЖКХ Челябинска станет Александр Храмцов. Соответствующее распоряжение подписала мэр областного центра Наталья Котова.

«Вадим Валерьевич Храмцов назначен начальником управления ЖКХ администрации Челябинска с 11 мая. С мая 2021 года и по настоящее время он работал заместителем начальника УЖКХ», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В 2003 году Храмцов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». В 2014 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». С 2004 года работал генеральным директором ООО «Прайд», ООО «Транспортные экспедиционные системы», ООО «Служба заказчика».

Экс-начальник Храмцова — Евгений Малеев — с 29 апреля перешел на работу в администрацию Тракторозаводского района в качестве заместителя главы по инфраструктуре. По данным URA.RU, после этой «стажировки» он возглавит один из семи районов Челябинска.

Вадим Храмцов возглавит УЖКХ мэрии Челябинска с 11 мая Фото: пресс-служба мэрии Челябинска