Мэр Челябинска назначила высокопоставленного чиновника

Начальником управления ЖКХ Челябинска станет Александр Храмцов. Соответствующее распоряжение подписала мэр областного центра Наталья Котова.
«Вадим Валерьевич Храмцов назначен начальником управления ЖКХ администрации Челябинска с 11 мая. С мая 2021 года и по настоящее время он работал заместителем начальника УЖКХ», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
В 2003 году Храмцов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». В 2014 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». С 2004 года работал генеральным директором ООО «Прайд», ООО «Транспортные экспедиционные системы», ООО «Служба заказчика».
Начальником управления ЖКХ Челябинска станет Александр Храмцов. Соответствующее распоряжение подписала мэр областного центра Наталья Котова. «Вадим Валерьевич Храмцов назначен начальником управления ЖКХ администрации Челябинска с 11 мая. С мая 2021 года и по настоящее время он работал заместителем начальника УЖКХ», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В 2003 году Храмцов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». В 2014 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». С 2004 года работал генеральным директором ООО «Прайд», ООО «Транспортные экспедиционные системы», ООО «Служба заказчика». Экс-начальник Храмцова — Евгений Малеев — с 29 апреля перешел на работу в администрацию Тракторозаводского района в качестве заместителя главы по инфраструктуре. По данным URA.RU, после этой «стажировки» он возглавит один из семи районов Челябинска.