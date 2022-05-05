05 мая 2022

Мэр Челябинска назначила высокопоставленного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова выбрала главного по ЖКХ в Челябинске Фото:

Начальником управления ЖКХ Челябинска станет Александр Храмцов. Соответствующее распоряжение подписала мэр областного центра Наталья Котова.

«Вадим Валерьевич Храмцов назначен начальником управления ЖКХ администрации Челябинска с 11 мая. С мая 2021 года и по настоящее время он работал заместителем начальника УЖКХ», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В 2003 году Храмцов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». В 2014 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». С 2004 года работал генеральным директором ООО «Прайд», ООО «Транспортные экспедиционные системы», ООО «Служба заказчика».

Экс-начальник Храмцова — Евгений Малеев — с 29 апреля перешел на работу в администрацию Тракторозаводского района в качестве заместителя главы по инфраструктуре. По данным URA.RU, после этой «стажировки» он возглавит один из семи районов Челябинска.

Вадим Храмцов возглавит УЖКХ мэрии Челябинска с 11 мая
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Начальником управления ЖКХ Челябинска станет Александр Храмцов. Соответствующее распоряжение подписала мэр областного центра Наталья Котова. «Вадим Валерьевич Храмцов назначен начальником управления ЖКХ администрации Челябинска с 11 мая. С мая 2021 года и по настоящее время он работал заместителем начальника УЖКХ», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. В 2003 году Храмцов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». В 2014 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». С 2004 года работал генеральным директором ООО «Прайд», ООО «Транспортные экспедиционные системы», ООО «Служба заказчика». Экс-начальник Храмцова — Евгений Малеев — с 29 апреля перешел на работу в администрацию Тракторозаводского района в качестве заместителя главы по инфраструктуре. По данным URA.RU, после этой «стажировки» он возглавит один из семи районов Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...