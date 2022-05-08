08 мая 2022
07 мая 2022

Первоуральцы решили построить свой город в Minecraft. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоуральск появился в компьютерной игре Minecraft Фото:

Подростки из Первоуральска (Свердловская область) решили воссоздать город в вселенной Minecraft. Фотографии зданий появились в сообществе «Первоуральск в Minecraft» в соцсети «ВКонтакте».

Юноши решили построить город в натуральную величину. Уже готовы дворец культуры Первоуральска, набережная, несколько спальных районов и ледовый дворец. Подростки ответственно подошли к делу, распределили роли и права участников, чтобы никто не смог разрушить построенные объекты. Первоуральские «строители» воссоздали здания на тех местах, где они находятся в реальности.

Подростки построили набережную в реальную величину
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В игре появился дворец культуры Первоуральска
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Молодые люди даже построили торговый центр и отделение банка
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Подростки из Первоуральска (Свердловская область) решили воссоздать город в вселенной Minecraft. Фотографии зданий появились в сообществе «Первоуральск в Minecraft» в соцсети «ВКонтакте». Юноши решили построить город в натуральную величину. Уже готовы дворец культуры Первоуральска, набережная, несколько спальных районов и ледовый дворец. Подростки ответственно подошли к делу, распределили роли и права участников, чтобы никто не смог разрушить построенные объекты. Первоуральские «строители» воссоздали здания на тех местах, где они находятся в реальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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