Первоуральск появился в компьютерной игре Minecraft
Подростки из Первоуральска (Свердловская область) решили воссоздать город в вселенной Minecraft. Фотографии зданий появились в сообществе «Первоуральск в Minecraft» в соцсети «ВКонтакте».
Юноши решили построить город в натуральную величину. Уже готовы дворец культуры Первоуральска, набережная, несколько спальных районов и ледовый дворец. Подростки ответственно подошли к делу, распределили роли и права участников, чтобы никто не смог разрушить построенные объекты. Первоуральские «строители» воссоздали здания на тех местах, где они находятся в реальности.
Подростки построили набережную в реальную величину
В игре появился дворец культуры Первоуральска
Молодые люди даже построили торговый центр и отделение банка
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