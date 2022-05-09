В МИД Италии предостерегли Украину от нападения на Россию

Италия поставляет Украине оружие для защиты, а не для агрессии против России, заявил итальянский министр иностранных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооружение, которое отправляет на Украину Италия, не должно использоваться против российских территорий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее самообороны. Но мы не можем думать о предоставлении оружия для поражения русской земли», — отметил он в интервью итальянскому телеканалу Rai3.

Он также отметил, что в конфликте на Украине нужно достичь дипломатического соглашения, но «в то же время поддержать украинцев». Самое важное, по мнению Ди Майо, это «эскалация дипломатии».

Ранее глава входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд», которое представляет Ди Майо, экс-премьер Джузеппе Конте заявил, что движение не поддерживает направление наступательного оружия Украине, передает деловое издание «Взгляд». При этом Италия пообещала предоставить Украине системы ПВО и минометы, уточняет Life .

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели операции, на стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада, в частности, Евросоюз и США, поставляют туда вооружение и военную технику.

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