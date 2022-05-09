Крупный пожар под Екатеринбургом тушат 30 человек. «Горят дома и свалки». Фото, видео

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В тушении пожара участвует более 30 человек Фото:

В поселке Крутой под Верхней Пышмой (Свердловская область) пожарные борются с огнем на площади 800 кв. м. В тушении пожара участвуют 16 пожарных машин и 30 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале.

«Днем 9 мая в поступило сообщение о пожаре в поселке Крутой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 800 кв. м горят отходы пиломатериалов и 3 частных жилых дома. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС уточнили, что причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер и плотная застройка. «В 16:17 по местному времени огнеборцы локализовали пожар на площади 1600 квадратных метров», — пишет пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники силовики оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности. Синоптики обещают, что 10 мая в Свердловской области будет шторм. МЧС рекомендует не разводить открытый огонь, чтобы избежать пожара.

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В поселке Крутой под Верхней Пышмой (Свердловская область) пожарные борются с огнем на площади 800 кв. м. В тушении пожара участвуют 16 пожарных машин и 30 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в своем telegram-канале. «Днем 9 мая в поступило сообщение о пожаре в поселке Крутой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 800 кв. м горят отходы пиломатериалов и 3 частных жилых дома. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении пресс-службы. В МЧС уточнили, что причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер и плотная застройка. «В 16:17 по местному времени огнеборцы локализовали пожар на площади 1600 квадратных метров», — пишет пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что сотрудники свердловского МЧС ежедневно занимаются выявлением нарушителей противопожарного режима. За майские праздники силовики оштрафовали 155 нарушителей пожарной безопасности. Синоптики обещают, что 10 мая в Свердловской области будет шторм. МЧС рекомендует не разводить открытый огонь, чтобы избежать пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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