Хоккейный клуб из Екатеринбурга выиграл для города ледовую арену

10 мая 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Матчи турнира проходят в Сочи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Хоккейная команда из Екатеринбурга «СВ Металл» выиграла грант в 100 миллионов рублей от Минспорта РФ на строительство ледовой арены. Свердловские хоккеисты победили казанский клуб «Итиль» со счетом 2:0. Матч транслировался по телеканалу КХЛ. По регламенту турнира, любительский хоккейный клуб, победивший в финале, получает переходящий чемпионский кубок имени Владимира Крутова и финансирование на строительство собственной ледовой арены в городе. ХК «СВ Металл», выигравший финальный матч против команды «Итиль» из Казани со счетом 2:0, выступает в дивизионе «Любитель 40+», победа в котором является самой престижной на турнире. XI Всероссийский турнир проходит с 4 по 16 мая. Все матчи турнира проводятся в дворце спорта «Большой» в городе Сочи. Для Екатеринбурга эта победа является четвертой, ранее грант на строительство также выигрывали команды «Неоплан», «Авто» и «Скон-Урал». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Хоккейная команда из Екатеринбурга «СВ Металл» выиграла грант в 100 миллионов рублей от Минспорта РФ на строительство ледовой арены. Свердловские хоккеисты победили казанский клуб «Итиль» со счетом 2:0. Матч транслировался по телеканалу КХЛ. По регламенту турнира, любительский хоккейный клуб, победивший в финале, получает переходящий чемпионский кубок имени Владимира Крутова и финансирование на строительство собственной ледовой арены в городе. ХК «СВ Металл», выигравший финальный матч против команды «Итиль» из Казани со счетом 2:0, выступает в дивизионе «Любитель 40+», победа в котором является самой престижной на турнире. XI Всероссийский турнир проходит с 4 по 16 мая. Все матчи турнира проводятся в дворце спорта «Большой» в городе Сочи. Для Екатеринбурга эта победа является четвертой, ранее грант на строительство также выигрывали команды «Неоплан», «Авто» и «Скон-Урал».