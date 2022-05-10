10 мая 2022
09 мая 2022

В Челябинской области девочки выпили антифриз, одна из них умерла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача машин скорой помощи от благотворительного фонда РМК региональной системе здравоохранения. Челябинск, скорая помощь
За жизнь девочки боролись врачи из Магнитогорска Фото:

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) двое детей выпили автомобильную жидкость, приняв ее за газировку. Спустя три недели одна из пострадавших девочек умерла в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В апреле две сестры, пяти и шести лет, гуляли во дворе в поселке Дзержинка, еще один ребенок вынес на улицу бутылку с яркой жидкостью, думая, что это газировка, но это была жидкость для автомобиля, по предварительным данным, антифриз. Девочки отпили жидкость и получили ожоги внутренних органов. Младшая умерла в больнице спустя три недели», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти ребенка проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства комментарий предоставят позднее.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) двое детей выпили автомобильную жидкость, приняв ее за газировку. Спустя три недели одна из пострадавших девочек умерла в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В апреле две сестры, пяти и шести лет, гуляли во дворе в поселке Дзержинка, еще один ребенок вынес на улицу бутылку с яркой жидкостью, думая, что это газировка, но это была жидкость для автомобиля, по предварительным данным, антифриз. Девочки отпили жидкость и получили ожоги внутренних органов. Младшая умерла в больнице спустя три недели», — рассказал источник. Проверку по факту смерти ребенка проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства комментарий предоставят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...