Источник: у кандидата в свердловские министры появился конкурент

Владимиру Черепанову снова прочат кресло министра инвестиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах свердловского правительства обсуждают фигуру нового кандидата на пост министра инвестиций. Как рассказал URA.RU близкий к министерству источник, в гонку вновь включился сотрудник полпредства президента России в УрФО Владимир Черепанов, которому зимой уже прочили это назначение.

Свердловский мининвест остался без постоянного главы в конце февраля. Предыдущий руководитель Виктория Казакова ушла в отставку по собственному желанию. На ее место была временно назначена замминистра Елена Хлыбова, а параллельно начались поиски и согласование нового начальника. В середине апреля источники URA.RU сообщали, что к маю министерство возглавит гендиректор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков. Однако позднее выяснилось, что назначение откладывается на неопределенный срок.

«Теперь вместе с Коготковым рассматривается Черепанов. В прошлый раз [его кандидатура не прошла], видимо, из-за отсутствия опыта. Сейчас его опять предлагают рассмотреть в качестве кандидата», — поделился собеседник, заметив, что в команде губернатора Евгения Куйвашева есть люди, которые хотели бы видеть Черепанова министром. Впрочем, другой знакомый с ситуацией инсайдер заверил URA.RU, что речи о назначении Черепанова не идет.

Черепанов с 2018 года возглавляет департамент по вопросам экономической и социальной политики уральского полпредства. Первые слухи о его переходе в свердловский мининвест появились в феврале. Чиновника за его опыт и компетенции называли идеальным кандидатом. За несколько месяцев до этого на пост министра сватали другого человека — первого вице-президента СОСПП Александра Породнова.

На фоне затянувшегося назначения нового министра возобновились разговоры, что мининвест так и останется без постоянного руководителя. В политкругах полагают, что к концу года ведомство может прекратить самостоятельное существование. В качестве одного из вариантов рассматривается его слияние с областным министерством экономики.

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