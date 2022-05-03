Источник: срывается назначение нового свердловского министра

Свердловское министерство инвестиций остается без постоянного руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначение нового свердловского министра инвестиций и развития откладывается на неопределенный срок. Как сообщили URA.RU два близких к областному правительству источника, из-за бюрократических проволочек министерство может остаться без постоянного руководителя минимум до лета.

Региональный минивест «обезглавлен» больше двух месяцев — предыдущий начальник ведомства Виктория Казакова покинула пост 1 марта и ушла работать в крупный бизнес. Ее место заняла замминистра Елена Хлыбова, но лишь временно: уже в середине апреля появилась информация, что министерство возглавит гендиректор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков. Его согласования ждали до начала мая, но этого не произошло.

«С назначением возникли сложности. Есть вероятность, что [нового министра утвердят] уже только в июне», — рассказал агентству собеседник во власти, затруднившись пояснить причину возникшей заминки. Другой инсайдер, знакомый с ситуацией, уточнил, что ни о какой отмене назначения речи не идет, а основным претендентом остается Коготков. В региональном департаменте информполитики не ответили на запрос URA.RU.

Разговоры о том, что постоянный руководитель мининвеста так и не будет назначен, начались неспроста. В кулуарах ранее обсуждалось, что к концу года ведомство может прекратить самостоятельное существование. В качестве одного из вариантов рассматривается слияние мининвеста с областным министерством экономики. Сторонники этого сценария утверждают, что назначение нового министра инвестиций не будет означать, что власти отказались от идеи объединения ведомств.

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