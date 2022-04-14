Источник: куратор пуска трамвая до Верхней Пышмы станет министром

В свердловское министерство инвестиций нашли нового руководителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство инвестиций Свердловской области в ближайшее время возглавит гендиректор компании «Верхепышминский трамвай» Максим Коготков. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к областному правительству. Сейчас топ-менеджер заканчивает процедуру согласования.

«Коготков перейдет в правительство, возможно, уже на следующей неделе. [Указа губернатора] пока нет», — поделился собеседник во власти. По словам другого инсайдера, до официального назначения Коготкову осталось только уладить формальные вопросы по согласованию.

Коготков возглавил «Верхепышминский трамвай» летом 2020 года, до этого несколько лет он служил в министерстве инвестиций. Источники URA.RU ранее анонсировали, что пост главы ведомства займет выходец из бизнеса, имеющий опыт работы в областном правительстве. Компания «Верхепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы») была создана как оператор пуска трамвая из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Связаться с представителями организации не удалось, в свердловском департаменте информполитики не ответили на запрос URA.RU к моменту публикации.

Предыдущий руководитель областного мининвеста Виктория Казакова покинула пост в начале марта. В должности она проработала больше четырех лет. Вместо нее временным руководителем стала замминистра Елена Хлыбова. Казакова же покинула госслужбу и ушла в крупный бизнес.

В кулуарах ранее обсуждалось, что к концу года министерство инвестиций может прекратить существование. В качестве одного из сценариев рассматривается его слияние с министерством экономики. По данным URA.RU, назначение нового главы мининвеста не означает, что власти отказались от идеи объединения ведомств.

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