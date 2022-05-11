Авиакомпания «РусЛайн» возобновит рейсы из Екатеринбурга в Тамбов

Авиакомпания «РусЛайн» будет летать из Екатеринбурга в Тамбов два раза в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С 24 мая авиакомпания «РусЛайн» возобновить рейсы из Екатеринбурга в Тамбов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Полеты будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и четвергам) на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200», — говорится в сообщении. Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться в 8.45 по местному времени, в обратную сторону — в 15.00.

Авиакомпания «РусЛайн» является крупнейшим региональным перевозчиком в России, выполняет как пассажирские регулярные перевозки, так и чартерные. Основная цель авиакомпании заключается в восстановлении маршрутов по территории РФ и ближнего зарубежья.