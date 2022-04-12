Мэр из ХМАО пожаловалась на слив отходов возле дома престарелых

В Нефтеюганске действует единственная официальная точка приема жидких отходов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай рассказала о самовольном сливе жидких биологических отходов в неположенных местах, в том числе возле дома престарелых. Сообщение опубликовано на странице главы в социальной сети «Вконтакте».

«В нашем городе по адресам: 11 микрорайон напротив магазина „Москва“, 11б напротив специализированного дома для одиноких престарелых, в районе КНС-2 и городка Су-905 на пересечении улиц Парковая и Киевская, зафиксирован самовольный слив жидких биологических отходов. Сбрасывая отходы в неположенных местах, нарушители заливают трубопроводы канализации. В них попадают нефтепродукты, и вызывают гибель активного ила, с помощью которого осуществляется очищение жидкости», — говорится в сообщении мэра.

Единственная официальная точка приема жидких отходов в Нефтеюганске — КНС-8. Здесь сброс отходов отслеживается и контролируется. Мэр также попросила жителей города фиксировать нарушения и отправлять фотографии и видео на электронную почту службы муниципального контроля администрации.

Ранее URA.RU писало, что глава Советского района Евгений Буренков решил оспорить решение суда, который запретил пользоваться мусорным полигоном вблизи аэродрома «Советский». По мнению суда, свалка, принадлежащая мэрии, привлекала птиц, что может быть опасно для самолетов и ее нужно полностью закрыть.