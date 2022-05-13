Водитель из Екатеринбурга, избегая ДТП, сбил семилетнюю девочку. Фото

14 мая 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Пострадавшую доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель ВАЗ-2114, двигаясь по улице Серафимы Дерябиной, попытался избежать столкновения с автомобилем, который неожиданно появился с левой стороны. Но маневр обернулся неудачей — водитель ВАЗа сбил семилетнюю девочку. Девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в ДГКБ № 9, сообщает свердловская госавтоинспекция в своем telegram-канале. «48-летний водитель ВАЗ-2114, избегая контакта с внезапно появившимся автомобилем, сбил девочку на самокате», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в районе дома №39. Машина задела бордюрный камень и вылетела на тротуар. Девочка была на прогулке со своей бабушкой, которая находилась в нескольких метрах от нее. По результатам медицинского освидетельствования, водитель ВАЗ-2114 — трезв. По факту ДТП проводится расследование. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр. ВАЗ-2114 после происшествия Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга» ДТП произошло на улице Серафимы Дерябиной около дома №39 Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге водитель ВАЗ-2114, двигаясь по улице Серафимы Дерябиной, попытался избежать столкновения с автомобилем, который неожиданно появился с левой стороны. Но маневр обернулся неудачей — водитель ВАЗа сбил семилетнюю девочку. Девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в ДГКБ № 9, сообщает свердловская госавтоинспекция в своем telegram-канале. «48-летний водитель ВАЗ-2114, избегая контакта с внезапно появившимся автомобилем, сбил девочку на самокате», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в районе дома №39. Машина задела бордюрный камень и вылетела на тротуар. Девочка была на прогулке со своей бабушкой, которая находилась в нескольких метрах от нее. По результатам медицинского освидетельствования, водитель ВАЗ-2114 — трезв. По факту ДТП проводится расследование. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр.