13 мая 2022

Водитель из Екатеринбурга, избегая ДТП, сбил семилетнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Пострадавшую доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель ВАЗ-2114, двигаясь по улице Серафимы Дерябиной, попытался избежать столкновения с автомобилем, который неожиданно появился с левой стороны. Но маневр обернулся неудачей — водитель ВАЗа сбил семилетнюю девочку. Девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в ДГКБ № 9, сообщает свердловская госавтоинспекция в своем telegram-канале.

«48-летний водитель ВАЗ-2114, избегая контакта с внезапно появившимся автомобилем, сбил девочку на самокате», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в районе дома №39. Машина задела бордюрный камень и вылетела на тротуар.

Девочка была на прогулке со своей бабушкой, которая находилась в нескольких метрах от нее. По результатам медицинского освидетельствования, водитель ВАЗ-2114 — трезв. По факту ДТП проводится расследование. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр.

ВАЗ-2114 после происшествия
Фото:
ДТП произошло на улице Серафимы Дерябиной около дома №39
Фото:

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В Екатеринбурге водитель ВАЗ-2114, двигаясь по улице Серафимы Дерябиной, попытался избежать столкновения с автомобилем, который неожиданно появился с левой стороны. Но маневр обернулся неудачей — водитель ВАЗа сбил семилетнюю девочку. Девочка с травмами различной степени тяжести была доставлена в ДГКБ № 9, сообщает свердловская госавтоинспекция в своем telegram-канале. «48-летний водитель ВАЗ-2114, избегая контакта с внезапно появившимся автомобилем, сбил девочку на самокате», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в районе дома №39. Машина задела бордюрный камень и вылетела на тротуар. Девочка была на прогулке со своей бабушкой, которая находилась в нескольких метрах от нее. По результатам медицинского освидетельствования, водитель ВАЗ-2114 — трезв. По факту ДТП проводится расследование. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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