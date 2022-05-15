Bloomberg: Евросоюз согласился на ультиматум Путина по газу

15 мая 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

В ЕС разрешат покупать российский газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники. «Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в „Газпромбанке“ и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС. В обновленном руководстве будет разъяснено, что компании могут открывать счета в евро или долларах в „Газпромбанке“ по указанию Кремля», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их информации, Еврокомиссия собирается указать в новом руководстве по платежам за газ, что компании должны заявить о выполненных обязательствах, когда будут платить в евро или долларах в соответствии с контрактами. Исполнительный орган Евросоюза не уточнил, соответствует ли правилам ЕС открытие счета в рублях, пишет Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить у России газ только за рубли. Это решение президента РФ одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту. В Евросоюзе обсуждают введение шестого пакета антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине, но не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евросоюз собирается предложить партнерам решение, которое позволит покупать газ у России, не нарушая санкции против РФ. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники. «Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в „Газпромбанке“ и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС. В обновленном руководстве будет разъяснено, что компании могут открывать счета в евро или долларах в „Газпромбанке“ по указанию Кремля», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их информации, Еврокомиссия собирается указать в новом руководстве по платежам за газ, что компании должны заявить о выполненных обязательствах, когда будут платить в евро или долларах в соответствии с контрактами. Исполнительный орган Евросоюза не уточнил, соответствует ли правилам ЕС открытие счета в рублях, пишет Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить у России газ только за рубли. Это решение президента РФ одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту. В Евросоюзе обсуждают введение шестого пакета антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине, но не все страны согласны вводить эмбарго на газ из России. Венгрия и Болгария не хотят отказываться от российских энергоресурсов.